Универсальный атомный ледокол «Урал» прибыл из Петербурга в порт приписки Мурманск

Короткая ссылка
Универсальный атомный ледокол «Урал» прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

«29 ноября универсальный атомный ледокол «Урал» прибыл в порт приписки Мурманск. Переход из Санкт-Петербурга занял шесть суток», — сказано в материале.

Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица сообщил, что ледокол «Урал» проекта 22220 демонстрирует самодостаточность России в технологической и промышленной отраслях, поскольку более 90% оборудования на нём произведено отечественными компаниями.

22 ноября вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «Росатом» до конца года должен заключить контракты на строительство пятого и шестого ледоколов проекта 22220.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить