Универсальный атомный ледокол «Урал» прибыл из Петербурга в порт приписки Мурманск

Универсальный атомный ледокол «Урал» прибыл в порт приписки Мурманск через шесть суток после выхода из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

«29 ноября универсальный атомный ледокол «Урал» прибыл в порт приписки Мурманск. Переход из Санкт-Петербурга занял шесть суток», — сказано в материале. Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица сообщил, что ледокол «Урал» проекта 22220 демонстрирует самодостаточность России в технологической и промышленной отраслях, поскольку более 90% оборудования на нём произведено отечественными компаниями. 22 ноября вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «Росатом» до конца года должен заключить контракты на строительство пятого и шестого ледоколов проекта 22220.