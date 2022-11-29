Режим повышенной готовности по COVID-19 в Омской области продлили до 31 декабря

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса принято решение продлить режим повышенной готовности в Омской области до 31 декабря.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За минувшую неделю зарегистрировано 228 случаев COVID-19. Кроме того, в регионе отмечен рост заболеваемости ОРВИ.

Также стало известно, что неотложная служба поликлиник Московской области начинает работать ежедневно из-за роста респираторных инфекционных заболеваний, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Теперь выезд на дом к пациентам и работа кабинетов неотложной помощи в поликлиниках проводятся и по воскресеньям», — сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.