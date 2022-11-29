Режим повышенной готовности по COVID-19 в Омской области продлили до 31 декабря

Короткая ссылка
На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса принято решение продлить режим повышенной готовности в Омской области до 31 декабря.
Режим повышенной готовности по COVID-19 в Омской области продлили до 31 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За минувшую неделю зарегистрировано 228 случаев COVID-19. Кроме того, в регионе отмечен рост заболеваемости ОРВИ.

Также стало известно, что неотложная служба поликлиник Московской области начинает работать ежедневно из-за роста респираторных инфекционных заболеваний, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Теперь выезд на дом к пациентам и работа кабинетов неотложной помощи в поликлиниках проводятся и по воскресеньям», — сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить