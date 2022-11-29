В Тюменской области продлили режим повышенной готовности в связи с COVID-19

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В Тюменской области до начала следующего года продлили режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Соответствующее решение принял оперативный штаб.
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности в связи с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в течение последних двух недель в регионе отмечено снижение уровня заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявлено 56 случаев коронавируса, передаёт nashgorod.ru.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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