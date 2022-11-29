В Тюменской области продлили режим повышенной готовности в связи с COVID-19
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Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.
По данным областного управления Роспотребнадзора, в течение последних двух недель в регионе отмечено снижение уровня заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявлено 56 случаев коронавируса, передаёт nashgorod.ru.
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