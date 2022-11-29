Два района в Курской области частично обесточены из-за обстрелов со стороны Украины

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Суджанский и Кореневский районы региона частично обесточены в результате обстрелов со стороны Украины.
Два района в Курской области частично обесточены из-за обстрелов со стороны Украины
  • РИА Новости

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилётов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы», — написал он в своём Telegram.

По его словам, после обстрела специалисты изучат полученный инфраструктурой ущерб и начнут ремонт повреждений.

Губернатор также добавил, что на данный момент нет информации о пострадавших в результате обстрелов.

Ранее Старовойт заявил, что в регионе продлили высокий уровень террористической опасности до 6 декабря.

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