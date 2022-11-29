Два района в Курской области частично обесточены из-за обстрелов со стороны Украины
- РИА Новости
«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилётов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы», — написал он в своём Telegram.
По его словам, после обстрела специалисты изучат полученный инфраструктурой ущерб и начнут ремонт повреждений.
Губернатор также добавил, что на данный момент нет информации о пострадавших в результате обстрелов.
Ранее Старовойт заявил, что в регионе продлили высокий уровень террористической опасности до 6 декабря.