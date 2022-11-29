В Севастополе зафиксировали 13 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе зафиксировали 13 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 96 594.

По данным сайта городского правительства, прививку от коронавируса сделали 362 582 жителя. Оба этапа вакцинации прошли 325 316 человек.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 574 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт neva.today со ссылкой на сайт оперштаба. Госпитализированы 159 пациентов. Выздоровели 635 жителей.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.