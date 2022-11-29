В Тверской области подтвердили 14 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области подтвердили 14 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 179 106 жителей. Вылечились 175 622 человека, в том числе 18 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что за неделю в Удмуртии ОРВИ заболели 11 658 жителей, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

В республике продолжается вакцинация против гриппа. К настоящему времени прививку сделали более 640 тыс. человек.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.