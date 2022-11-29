В Челябинской области зарегистрировали 93 случая COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 93 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении остаются 1309 пациентов. Общее число заболевших в регионе достигло 393 433.

Тем временем в Курганской области выявили первые случаи заболевания свиным гриппом, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«Зарегистрировали 7681 случай ОРВИ и четыре случая гриппа (один случай гриппа В и три случая А (H1N1)), штаммы которых входят в состав сезонной вакцины против гриппа. Показатель заболеваемости составил 92,9 на 10 тыс. населения», — рассказали в ведомстве.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.