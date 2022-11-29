В Иркутской области выявили 129 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 129 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 353,4 тыс. Вылечились 348,4 тыс. жителей.

Тем временем в Оренбургской области зарегистрировали 16 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Госпитализированы 5 пациентов. Выздоровели за сутки 24 человека.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.