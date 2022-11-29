В «Росчайкофе» прокомментировали динамику цен на кофе в России

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Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал о динамике цен на кофе в России.
В «Росчайкофе» прокомментировали динамику цен на кофе в России
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«Цены серьёзно росли в первом полугодии, пока не стабилизировались в мае-апреле. Причиной этого удорожания стал неурожай кофе в Бразилии в прошлом году. С лета 2021 года и до его конца кофейное сырьё подорожало в 2,5 раза», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, подорожание готовых видов кофе наблюдалось во всём мире и Россия не стала исключением.

«А в конце августа 2022-го и до сегодняшнего момента на бирже вновь произошли изменения: кофейное сырьё подешевело на 30—35%. Поэтому сейчас кофейные цены в наших магазинах не растут, а даже снижаются», — добавил Чантурия.

Ранее Рамаз Чантурия в беседе с НСН прокомментировал сообщение о подорожании колумбийского кофе в России.

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