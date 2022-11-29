В Петербурге после ремонта откроют Биржевой мост

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Биржевой мост в Санкт-Петербурге откроют для пешеходов и транспорта после ремонта в среду, 30 ноября.
В Петербурге после ремонта откроют Биржевой мост
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».

«Открытие автомобильного и пешеходного движения состоится 30 ноября. Подрядчик уже проверил на прочность пролётные строения», — сказали в пресс-службе.

Также стало известно, что в Курчатовском районе Челябинска обустроят новую пешеходную зону, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В апреле 2023 года начнётся благоустройство пешеходной зоны по проспекту Победы, от улицы Солнечной до Молдавской. Администрация Курчатовского района уже заключила контракт на сумму 24,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что особый режим работы уличного освещения введут на Дворцовой площади и участках прилегающих улиц с 29 ноября по 4 декабря 2022 года.

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