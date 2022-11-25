Узнать больше

На Дворцовой площади Петербурга введут особый режим освещения с 29 ноября по 4 декабря

Короткая ссылка
Особый режим работы уличного освещения введут на Дворцовой площади и участках прилегающих улиц с 29 ноября по 4 декабря 2022 года.
На Дворцовой площади Петербурга введут особый режим освещения с 29 ноября по 4 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © Renaud Visage

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Решение приняли в связи с проведением видеомэппинга и конкурса современного медиаискусства «Страна Света».

Наряду с этим стало известно, что на ремонт и реставрацию фасада Петропавловской крепости выделено 1,3 млрд рублей.

В настоящее время проект реставрации прошёл госэкспертизу, конкурс состоялся. Приступить к началу работ планируется с января 2023 года, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Казани планируют благоустроить территорию и отремонтировать ряд зданий Казанского Кремля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить