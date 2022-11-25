На Дворцовой площади Петербурга введут особый режим освещения с 29 ноября по 4 декабря

Особый режим работы уличного освещения введут на Дворцовой площади и участках прилегающих улиц с 29 ноября по 4 декабря 2022 года.

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Решение приняли в связи с проведением видеомэппинга и конкурса современного медиаискусства «Страна Света».

Наряду с этим стало известно, что на ремонт и реставрацию фасада Петропавловской крепости выделено 1,3 млрд рублей.

В настоящее время проект реставрации прошёл госэкспертизу, конкурс состоялся. Приступить к началу работ планируется с января 2023 года, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Казани планируют благоустроить территорию и отремонтировать ряд зданий Казанского Кремля.