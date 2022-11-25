В Казанском кремле проведут восстановительные работы
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, сообщает inkazan.ru.
Всего планируется провести 17 видов работ, в том числе ремонт облицовки ступеней и покрытий тротуаров, лестниц, облицовочных плит и асфальтового покрытия.
У входов в некоторые здания появятся пандусы, на площади 8,2 тыс. кв. м положат новый газон и посадят 70 кустов роз.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.