В Казанском кремле проведут восстановительные работы

В Казани планируют благоустроить территорию и отремонтировать ряд зданий в Кремле.

Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, сообщает inkazan.ru.

Всего планируется провести 17 видов работ, в том числе ремонт облицовки ступеней и покрытий тротуаров, лестниц, облицовочных плит и асфальтового покрытия.

У входов в некоторые здания появятся пандусы, на площади 8,2 тыс. кв. м положат новый газон и посадят 70 кустов роз.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.