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В Казанском кремле проведут восстановительные работы

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В Казани планируют благоустроить территорию и отремонтировать ряд зданий в Кремле.
В Казанском кремле проведут восстановительные работы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, сообщает inkazan.ru.

Всего планируется провести 17 видов работ, в том числе ремонт облицовки ступеней и покрытий тротуаров, лестниц, облицовочных плит и асфальтового покрытия.

У входов в некоторые здания появятся пандусы, на площади 8,2 тыс. кв. м положат новый газон и посадят 70 кустов роз.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.

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