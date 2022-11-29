Исследование: 82% россиян назвали зарплату главным фактором при поиске работы

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Сайт kp.ru провёл исследование, в соответствии с которым 82% россиян считают зарплату главным фактором при поиске работы. В августе 2022 года такой ответ давали 62% респондентов.
Исследование: 82% россиян назвали зарплату главным фактором при поиске работы
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Вторым важным фактором оказался график работы. Его назвали 43% участников опроса.

Для трети россиян важна удалённость работы от дома. Четвёртое место занимают будущие обязанности (32%).

Пятая часть респондентов уделяет внимание социальному пакету и бонусам.

Опрос проходил в соцсетях. Его участниками стали 6,9 тыс. пользователей.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.

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