Исследование: 82% россиян назвали зарплату главным фактором при поиске работы

Сайт kp.ru провёл исследование, в соответствии с которым 82% россиян считают зарплату главным фактором при поиске работы. В августе 2022 года такой ответ давали 62% респондентов.

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Вторым важным фактором оказался график работы. Его назвали 43% участников опроса. Для трети россиян важна удалённость работы от дома. Четвёртое место занимают будущие обязанности (32%). Пятая часть респондентов уделяет внимание социальному пакету и бонусам. Опрос проходил в соцсетях. Его участниками стали 6,9 тыс. пользователей. Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.