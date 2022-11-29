Психолог Шестаков рассказал, как справиться с чувством одиночества

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Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Алексей Шестаков заявил, что к депрессии приводит не одиночество, а то, как человек его воспринимает.
Психолог Шестаков рассказал, как справиться с чувством одиночества
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Ritzmann

«Многое ещё зависит от того, есть ли у человека, например, хобби. Или близкий круг людей, с которыми он поддерживает связь. Но если человек чувствует, что он одинок из-за чего-то конкретного, будь то простая нехватка общения или отсутствие возлюбленного, то он будет дальше зарывать себя в это состояние», — сказал эксперт в беседе с ФАН.

По его мнению, если понять, что одиночество — это естественная часть жизни, то можно найти отдушину в другом.

«Я сейчас говорю с позиции когнитивно-поведенческой терапии. Это то направление, которое кажется мне наиболее доказанным и эффективным», — пояснил Шестаков.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.

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