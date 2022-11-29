Полиция начала проверку после обнаружения 60 трупов собак в Астраханской области

Полиция организовала проверку после того, как местные жители обнаружили на территории скотомогильника в Астраханской области 60 трупов собак.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону, проверка была начата после того, как в отдел полиции по Приволжскому району поступило сообщение об обнаружении на территории скотомогильника десятков трупов собак.

«На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сообщение подтвердилось. В настоящее время по факту обнаружения мёртвых животных проводится процессуальная проверка», — говорится в заявлении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе.