Полиция начала проверку после обнаружения 60 трупов собак в Астраханской области
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону, проверка была начата после того, как в отдел полиции по Приволжскому району поступило сообщение об обнаружении на территории скотомогильника десятков трупов собак.
«На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сообщение подтвердилось. В настоящее время по факту обнаружения мёртвых животных проводится процессуальная проверка», — говорится в заявлении.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе.