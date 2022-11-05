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Бастрыкин поручил доложить о проверке жестокого обращения с дельфинами в Севастополе

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе.

Об этом говорится в сообщении СК России.

«Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявили в СК.

Также сообщается, что поиски выброшенных дельфинов из дельфинария в акватории моря результатов пока не дали и будут продолжены. 

Вечером 2 ноября в полицию поступило сообщение, что на пляже в районе парка Победы в Севастополе неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов.

По предварительным данным, четверо млекопитающих, включённых в Красную книгу Российской Федерации, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев.

Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами.

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