Специалист Соловьёв назвал группы риска по метапневмовирусу

Эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьёв прокомментировала ситуацию с заболеваемостью метапневмовирусом.

«Опасность метапневмовирус несёт для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, ещё одна группа риска — пожилые люди.

Как отметил Соловьёв, новым метапневмовирус назвать нельзя.

«Впервые его выявили у больных детей в 2001 году. После этого, исследуя сыворотки доноров разных лет, обнаруживали антитела к этому вирусу даже с 1958 года», — напомнил он.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.