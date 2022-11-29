Специалист Соловьёв назвал группы риска по метапневмовирусу
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«Опасность метапневмовирус несёт для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, ещё одна группа риска — пожилые люди.
Как отметил Соловьёв, новым метапневмовирус назвать нельзя.
«Впервые его выявили у больных детей в 2001 году. После этого, исследуя сыворотки доноров разных лет, обнаруживали антитела к этому вирусу даже с 1958 года», — напомнил он.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.