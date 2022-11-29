В Твери отменили съёмки фильма о спецоперации после инцидента с техникой с флагами Украины

Короткая ссылка
В Твери отменили съёмки фильма о спецоперации после реакции жителей на инцидент, когда военная техника с флагами Украины появилась на улицах города в рамках съёмочного процесса.
В Твери отменили съёмки фильма о спецоперации после инцидента с техникой с флагами Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Stevica Mrdja / EyeEm

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал это решение. 

По его словам, при согласовании съёмок нужно не просто подписывать документы на разрешение съёмочного процесса, а предварительно смотреть сценарий и обсуждать с группой, что именно планируется снимать.

Он назвал недопустимым появление на улицах Твери военной техники с флагами другого государства.

Ранее в администрации Твери заявили, что военная техника с флагами Украины появилась на улицах города в рамках съёмок фильма о спецоперации.

Как сообщалось, фильм снимается при поддержке Минобороны и Минкультуры России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить