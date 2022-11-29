В Твери отменили съёмки фильма о спецоперации после инцидента с техникой с флагами Украины

В Твери отменили съёмки фильма о спецоперации после реакции жителей на инцидент, когда военная техника с флагами Украины появилась на улицах города в рамках съёмочного процесса.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал это решение.

По его словам, при согласовании съёмок нужно не просто подписывать документы на разрешение съёмочного процесса, а предварительно смотреть сценарий и обсуждать с группой, что именно планируется снимать.

Он назвал недопустимым появление на улицах Твери военной техники с флагами другого государства.

Ранее в администрации Твери заявили, что военная техника с флагами Украины появилась на улицах города в рамках съёмок фильма о спецоперации.

Как сообщалось, фильм снимается при поддержке Минобороны и Минкультуры России.