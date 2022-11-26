Власти Твери объяснили технику с флагом Украины на улицах города съёмками фильма

В администрации Твери заявили, что военная техника с флагами Украины появилась на улицах города в рамках съёмок фильма о спецоперации.

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© Valentyn Semenov / EyeEm

«В Центральном районе проходят съёмки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники», — приводит РИА Новости заявление администрации. Отмечается, что в связи с проведением мероприятия движение на участке набережной Степана Разина ограничат 4 и 5 декабря с 05:00 до 17:30. Фильм снимается при поддержке Минобороны и Минкультуры России. Ранее на RTД вышел документальный фильм «ЧВК «Вагнер». Контракт с Родиной».