Власти Твери объяснили технику с флагом Украины на улицах города съёмками фильма
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«В Центральном районе проходят съёмки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники», — приводит РИА Новости заявление администрации.
Отмечается, что в связи с проведением мероприятия движение на участке набережной Степана Разина ограничат 4 и 5 декабря с 05:00 до 17:30.
Фильм снимается при поддержке Минобороны и Минкультуры России.
Ранее на RTД вышел документальный фильм «ЧВК «Вагнер». Контракт с Родиной».