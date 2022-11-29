Кандидат наук Меркулова заявила о безрезультатности однообразных тренировок

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Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Меркулова заявила, что однообразные тренировки могут не принести результата.
Кандидат наук Меркулова заявила о безрезультатности однообразных тренировок
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Следуя желанию заниматься двигательной активностью, зачастую люди ожидают скорых и безупречных результатов от занятий. И всем свойственно иногда ошибаться, что поправимо», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, первой ошибкой может стать отсутствие плана занятий. Также рекомендуется обращаться за помощью к тренеру.

Меркулова также советует менять программу тренировок раз в месяц, а иногда и чаще.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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