Кандидат наук Меркулова заявила о безрезультатности однообразных тренировок
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«Следуя желанию заниматься двигательной активностью, зачастую люди ожидают скорых и безупречных результатов от занятий. И всем свойственно иногда ошибаться, что поправимо», — сказала она в беседе с Life.ru.
По её словам, первой ошибкой может стать отсутствие плана занятий. Также рекомендуется обращаться за помощью к тренеру.
Меркулова также советует менять программу тренировок раз в месяц, а иногда и чаще.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.