Кандидат наук Меркулова заявила о безрезультатности однообразных тренировок

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Меркулова заявила, что однообразные тренировки могут не принести результата.

«Следуя желанию заниматься двигательной активностью, зачастую люди ожидают скорых и безупречных результатов от занятий. И всем свойственно иногда ошибаться, что поправимо», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, первой ошибкой может стать отсутствие плана занятий. Также рекомендуется обращаться за помощью к тренеру.

Меркулова также советует менять программу тренировок раз в месяц, а иногда и чаще.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.