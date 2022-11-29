Специалист Ускова посоветовала срочно блокировать карту, если данные были скомпрометированы
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В беседе с «Российской газетой» она заявила, что прежде всего это ситуация, когда данные карты были скомпрометированы. Блокировка доступна в банковском приложении. Также можно обратиться в службу поддержки по номеру телефона банка.
Ещё один случай — если карта застряла в банкомате, и нет времени ждать инкассацию.
Кроме того, карту стоит заблокировать, если её не планируется использовать.
Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.