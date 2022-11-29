Замглавы МИД Рябков заявил о приверженности России ДСНВ

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия привержена ДСНВ.
Замглавы МИД Рябков заявил о приверженности России ДСНВ
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«Договор является эффективным, потому что все остальные механизмы работают», — заявил он.

По его словам, согласно договору, у сторон есть возможность оформить договорённость о переносе консультаций.

«Мы действуем сугубо в рамках, предписанных договором. Нарушения договора нет, мы договору привержены», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что решение о переносе встречи России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) принималось на политическом уровне.

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