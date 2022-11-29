Онищенко назвал симптомы гриппа у детей

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что основными симптомами гриппа у детей являются повышение температуры, ломота в мышцах, головная боль, слабость.

«Температура 38 — 40 градусов — это естественная реакция организма на появление вируса, но очень высокую лучше сбивать. Это ломота в мышцах и суставах как признак интоксикации. Головная боль, особенно в лобных областях — как говорят, больно смотреть на свет. Общая слабость, озноб, вызванные температурой, боль при движении глазных яблок», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, если инфекция опускается вниз, в лёгкие, то возможно появление кашля. Среди других симптомов — затруднённость глотания, боль в горле.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.