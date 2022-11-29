Иммунолог Шуппо прокомментировала ситуацию с заболеваемостью метапневмовирусом

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо заявила, что метапневмовирус давно известен среди множества других респираторных вирусов.

«Вирусов огромное количество на планете. То один, то другой начинает превалировать в конкретный сезон. Активность вируса может быть снижена на несколько лет, в этот период он адаптируется к новым условиям, мутирует и снова начинает распространяться. Сейчас мы наблюдаем новую мутацию метапневмовируса», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

Как пояснила Шуппо, если у человека крепкий адаптированный иммунитет, то он не заболеет — вирус останется на слизистой оболочке.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.