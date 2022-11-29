Минюст внёс французскую Open Press в перечень нежелательных иностранных НПО в России

Минюст России включил зарегистрированную во Франции Open Press в список иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в стране.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной... включены «Свободная пресса» (Open Press), Французская Республика», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме французской Open Press в список попали «Благодiйний фонд «Вiдродження» Володимира Мунтяна» (Украина) и «Релiгiйна органiзацiя «Всеукраiнський духовний центр «Вiдродження» (Украина).

Уточняется, что поводом для включения в соответствующий перечень данных организаций стали ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

В конце ноября глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений из 16 недружественных стран предлагается признать нежелательной, а в некоторых случаях экстремистской.