Минюст внёс французскую Open Press в перечень нежелательных иностранных НПО в России

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Минюст России включил зарегистрированную во Франции Open Press в список иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в стране.
Минюст внёс французскую Open Press в перечень нежелательных иностранных НПО в России
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной... включены «Свободная пресса» (Open Press), Французская Республика», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме французской Open Press в список попали «Благодiйний фонд «Вiдродження» Володимира Мунтяна» (Украина) и «Релiгiйна органiзацiя «Всеукраiнський духовний центр «Вiдродження» (Украина).

Уточняется, что поводом для включения в соответствующий перечень данных организаций стали ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

В конце ноября глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений из 16 недружественных стран предлагается признать нежелательной, а в некоторых случаях экстремистской.

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