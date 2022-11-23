Комиссия ГД предлагает признать нежелательной и экстремистской работу 30 зарубежных НПО

Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений из 16 недружественных стран предлагается признать нежелательной, а в некоторых случаях экстремистской.

РИА Новости