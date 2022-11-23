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Комиссия ГД предлагает признать нежелательной и экстремистской работу 30 зарубежных НПО

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Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений из 16 недружественных стран предлагается признать нежелательной, а в некоторых случаях экстремистской.
Комиссия ГД предлагает признать нежелательной и экстремистской работу 30 зарубежных НПО
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Их деятельность предлагается признать нежелательной, а некоторых — экстремистской», — сказал Пискарёв.

По его словам, речь идёт об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.

Ранее российская Генеральная прокуратура признала деятельность французской неправительственной организации Open Press нежелательной в России.

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