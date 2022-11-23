Комиссия ГД предлагает признать нежелательной и экстремистской работу 30 зарубежных НПО
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Их деятельность предлагается признать нежелательной, а некоторых — экстремистской», — сказал Пискарёв.
По его словам, речь идёт об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.
Ранее российская Генеральная прокуратура признала деятельность французской неправительственной организации Open Press нежелательной в России.