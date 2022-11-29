В Тамбове трое мужчин похитили отказавшуюся выходить замуж девушку

В Тамбове мужчина похитил 18-летнюю девушку после отказа выйти за него замуж. В похищении ему помогали родственники.

Об этом сообщает региональное управление СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК России, по факту похищения 18-летней девушки. В совершении данного преступления подозреваются 20-летний молодой человек, его отец и старший брат», — говорится в заявлении.

По версии следствия, 18 ноября злоумышленники ворвались в квартиру, где проживали их знакомые, применяя физическую силу, схватили девушку и увезли её насильно в Нижегородскую область.

Спустя некоторое время девушке удалось сбежать от похитителей и обратиться в полицию.

«Мотивом совершения преступления стал отказ родственников девушки выдать её замуж за 20-летнего подозреваемого», — добавили в ведомстве.

Ранее в МВД сообщили, что похищенных при ограблении в Домодедове граждан нашли в лесополосе.