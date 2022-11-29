Более 130 тысяч многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму в 2022 году
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«Размер выплаты для многодетной семьи составляет 3 тыс. рублей. Такая мера поддержки предоставляется в рамках комплексной услуги «Скоро в школу» один раз в год на каждого школьника», — цитирует Каклюгину телеканал «360».
Вместе с тем семьям с низкими доходами, которые воспитывают детей-инвалидов, полагается выплата в размере 13 тыс. рублей. Также нуждающиеся родители первоклассников могут получить рюкзаки со всем необходимым для школы, уточнили в Минсоцразвития региона.
Ранее сайт Newinform сообщал, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова в качестве спикера на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России подняла тему создания в стране центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.