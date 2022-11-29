Правительство России продлило программу субсидирования найма до конца 2023 года

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Кабмин продлил программу субсидирования найма до конца 2023 года.
Правительство России продлило программу субсидирования найма до конца 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Прошлой весной по поручению президента для поддержки занятости правительство запустило программу стимулирования найма. Она доказала свою эффективность, поэтому принято решение продлить её на следующий год», — заявил Мишустин, его слова приводятся в Telegram-канале правительства.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края, заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением разрешить брать семейную ипотеку для покупки объектов на вторичном рынке людям из городов и поселений, где не строят новое жильё.

Как сообщала НСН, в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.

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