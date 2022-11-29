Правительство России продлило программу субсидирования найма до конца 2023 года

Кабмин продлил программу субсидирования найма до конца 2023 года.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Прошлой весной по поручению президента для поддержки занятости правительство запустило программу стимулирования найма. Она доказала свою эффективность, поэтому принято решение продлить её на следующий год», — заявил Мишустин, его слова приводятся в Telegram-канале правительства.

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