В Госдуме предложили распространить программу семейной ипотеки на вторичный рынок

Депутат Госдумы от Краснодарского края, заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением разрешить брать семейную ипотеку для покупки объектов на вторичном рынке людям из городов и поселений, где не строят новое жильё.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В письме вице-премьеру Костенко отметила, что люди, живущие на территориях, где не возводят новостройки, не имеют возможности улучшить свои жилищные условия за счёт льготного ипотечного кредитования.

Она обратила внимание и ещё на одну проблему, которая возникает, когда банки начинают считать доходы заявителей, чтобы оценить их финансовые возможности для погашения ипотеки и решить, выдавать ли кредит. Зачастую кредитные организации подходят к оценке долговой нагрузки потенциального заёмщика формально и учитывают только его официальный среднемесячный доход.

По мнению Костенко, не хватает обязанности банков учитывать всю совокупность критериев, чтобы защитить семьи от необоснованных отказов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.