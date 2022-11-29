Кадыров объявил 2023 год в Чечне Годом чеченского языка

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил 2023 год в Чечне Годом чеченского языка.
Кадыров объявил 2023 год в Чечне Годом чеченского языка
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба главы Чеченской Республики

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ Кадырова.

Такое решение принято в целях сохранения, развития и популяризации чеченского языка, культуры и традиций чеченского народа, отмечается в документе.

Также сообщается, что для проведения Года чеченского языка сформируют оргкомитет. В течение месяца комитет должен будет разработать план мероприятий.

В октябре президент Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Государственному совету республики объявил 2023-й Годом национальных культур и традиций.

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