В Татарстане объявили 2023-й Годом национальных культур и традиций
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Об этом сообщает inkazan.ru.
«Принимая во внимание важность сохранения духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также продолжения культурного наследия народов России, объявляю 2023 год в республике Годом национальных культур и традиций», — сказал Минниханов.
В частности, он уточнил, что народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием, передаёт «Бизнес Online».
Ранее сообщалось, что в Ижевске 22 октября пройдёт фестиваль, посвящённый дружбе России и Индии.