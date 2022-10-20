Узнать больше

В Татарстане объявили 2023-й Годом национальных культур и традиций

Короткая ссылка
Президент Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Государственному Совету республики объявил 2023-й Годом национальных культур и традиций.
В Татарстане объявили 2023-й Годом национальных культур и традиций
  • globallookpress.com
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON

Об этом сообщает inkazan.ru.

«Принимая во внимание важность сохранения духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также продолжения культурного наследия народов России, объявляю 2023 год в республике Годом национальных культур и традиций», — сказал Минниханов.

В частности, он уточнил, что народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием, передаёт «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что в Ижевске 22 октября пройдёт фестиваль, посвящённый дружбе России и Индии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить