В Татарстане объявили 2023-й Годом национальных культур и традиций

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Государственному Совету республики объявил 2023-й Годом национальных культур и традиций.

Об этом сообщает inkazan.ru.

«Принимая во внимание важность сохранения духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также продолжения культурного наследия народов России, объявляю 2023 год в республике Годом национальных культур и традиций», — сказал Минниханов.

В частности, он уточнил, что народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием, передаёт «Бизнес Online».

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