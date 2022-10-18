В Ижевске пройдёт фестиваль, посвящённый дружбе России и Индии

В Ижевске 22 октября пройдёт фестиваль, посвящённый дружбе России и Индии.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Посетители смогут познакомиться с индийской культурой через танцы, музыку и йогу. Запланированы мастер-классы и гала-концерт.

По словам организаторов, фестиваль посетит делегация из Культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве.

Ранее ФАН сообщало, что кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.