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В Ижевске пройдёт фестиваль, посвящённый дружбе России и Индии

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В Ижевске 22 октября пройдёт фестиваль, посвящённый дружбе России и Индии.
В Ижевске пройдёт фестиваль, посвящённый дружбе России и Индии
  • Gettyimages.ru
  • © Tuul & Bruno Morandi

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Посетители смогут познакомиться с индийской культурой через танцы, музыку и йогу. Запланированы мастер-классы и гала-концерт.

По словам организаторов, фестиваль посетит делегация из Культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве.

Ранее ФАН сообщало, что кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.

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