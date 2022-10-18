В Ижевске пройдёт фестиваль, посвящённый дружбе России и Индии
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Посетители смогут познакомиться с индийской культурой через танцы, музыку и йогу. Запланированы мастер-классы и гала-концерт.
По словам организаторов, фестиваль посетит делегация из Культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве.
Ранее ФАН сообщало, что кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.