Детский омбудсмен Львова-Белова призвала развивать трудоустройство подростков

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова считает необходимым развивать трудоустройство несовершеннолетних и предлагает создать подростковые центры занятости. Об этом омбудсмен заявила на открытии первого федерального форума «Подростки 360».

«В эту сторону нам точно надо двигаться, потому что сейчас в 14-15 лет подростки уже сами зарабатывают», — заявила Львова-Белова.

Детский омбудсмен упомянула, что один из её сыновей в 15 лет уже создал свой бизнес.

Львова-Белова напомнила, что в Госдуму внесён законопроект, упрощающий приём на работу подростков.

«Авторы этого законопроекта предлагают упростить порядок трудоустройства, который сейчас в себя вмещает медкомиссию, разрешение родителей, органов опеки. Тем самым усложняется процесс и отбивается желание у работодателей принимать таких сотрудников к себе на работу», — пояснила она.

Омбудсмен предложила подумать над созданием подростковых центров занятости для формирования пула предприятий, готовых брать на работу несовершеннолетних. Львова-Белова считает важным, чтобы у подростков была возможность работать по несколько часов в день не только в каникулярное, но и в учебное время без ущерба для образования.

Уполномоченный сообщила, что в России проживает более 9 млн подростков, из них, по данным за 2021 год, 110 тыс. стоят на профилактическом учёте в отделах полиции и комиссиях по делам несовершеннолетних, 29 тыс. совершили преступления, 1700 впервые попали в поле зрения органов в связи с употреблением наркотиков с вредными последствиями, 4 тыс. несовершеннолетних девушек сделали аборты.

«Одна из важнейших мер профилактики деструктивного поведения — это позитивная подростковая занятость, в том числе и трудовая», — заявила она.