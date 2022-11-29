В Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп выявлен в 55 российских регионах

Свиной грипп зафиксирован в 55 российских регионах, он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 18,5% по сравнению с данными предыдущей недели, в 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский уровень.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.