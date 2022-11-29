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Генпрокуратура: литовский аналитический центр Riddle признан нежелательным в России

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность литовского аналитического центра Riddle.
Генпрокуратура: литовский аналитический центр Riddle признан нежелательным в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет Интерфакс, об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Он отметил, что деятельность центра «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

В конце ноября глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений из 16 недружественных стран предлагается признать нежелательной, а в некоторых случаях экстремистской.

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