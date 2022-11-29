Генпрокуратура: литовский аналитический центр Riddle признан нежелательным в России
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Как пишет Интерфакс, об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Он отметил, что деятельность центра «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».
В конце ноября глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений из 16 недружественных стран предлагается признать нежелательной, а в некоторых случаях экстремистской.