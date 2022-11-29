Генпрокуратура: литовский аналитический центр Riddle признан нежелательным в России

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность литовского аналитического центра Riddle.

Как пишет Интерфакс, об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Он отметил, что деятельность центра «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

В конце ноября глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений из 16 недружественных стран предлагается признать нежелательной, а в некоторых случаях экстремистской.