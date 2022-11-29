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СФ 30 ноября рассмотрит представление об отставке Кудрина с поста главы Счётной палаты

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Совет Федерации 30 ноября рассмотрит представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты.
СФ 30 ноября рассмотрит представление об отставке Кудрина с поста главы Счётной палаты
  • РИА Новости

Об этом сообщил первый замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«В районе 10:30 мск ждём на заседании комитета полномочного представителя президента (Артура. — RT) Муравьёва, он доложит о представлении президента», — цитирует Рябухина ТАСС.

Он добавил, что Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании в среду, 30 ноября.

Ранее в Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина от должности главы Счётной палаты.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и перейдёт на работу в «Яндекс».

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