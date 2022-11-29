Узнать больше

МВД: полиция изъяла 10 кг наркотиков у жителя Уссурийска

Короткая ссылка
Полиция обнаружила у жителя Уссурийска Приморского края более 10 кг запрещённых веществ. Об этом сообщают в пресс-службе дальневосточного управления на транспорте МВД России.

«В результате обысков, проведённых в квартире и гараже фигуранта, транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота около 10 кг синтетических наркотиков», — сказано в материале на сайте ведомства.

Отмечается, что 22-летний житель Уссурийска был сотрудником одного из магазинов по продаже синтетических наркотиков и занимался получением через логистические компании наркотических средств, их фасовкой и отправкой в другие регионы Дальнего Востока.

Он будет ждать решения в следственном изоляторе, отметили в ведомстве.

22 ноября заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по столице Андрей Зарубин заявил, что полиция Москвы зафиксировала около 8000 наркопреступлений и изъяла более 900 кг наркотиков с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить