МВД: полиция изъяла 10 кг наркотиков у жителя Уссурийска

Полиция обнаружила у жителя Уссурийска Приморского края более 10 кг запрещённых веществ. Об этом сообщают в пресс-службе дальневосточного управления на транспорте МВД России.

«В результате обысков, проведённых в квартире и гараже фигуранта, транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота около 10 кг синтетических наркотиков», — сказано в материале на сайте ведомства.

Отмечается, что 22-летний житель Уссурийска был сотрудником одного из магазинов по продаже синтетических наркотиков и занимался получением через логистические компании наркотических средств, их фасовкой и отправкой в другие регионы Дальнего Востока.

Он будет ждать решения в следственном изоляторе, отметили в ведомстве.

22 ноября заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по столице Андрей Зарубин заявил, что полиция Москвы зафиксировала около 8000 наркопреступлений и изъяла более 900 кг наркотиков с начала года.