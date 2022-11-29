МВД: полиция изъяла 10 кг наркотиков у жителя Уссурийска
«В результате обысков, проведённых в квартире и гараже фигуранта, транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота около 10 кг синтетических наркотиков», — сказано в материале на сайте ведомства.
Отмечается, что 22-летний житель Уссурийска был сотрудником одного из магазинов по продаже синтетических наркотиков и занимался получением через логистические компании наркотических средств, их фасовкой и отправкой в другие регионы Дальнего Востока.
Он будет ждать решения в следственном изоляторе, отметили в ведомстве.
22 ноября заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по столице Андрей Зарубин заявил, что полиция Москвы зафиксировала около 8000 наркопреступлений и изъяла более 900 кг наркотиков с начала года.