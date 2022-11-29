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Путин отметил госнаградами четырёх российских дипломатов

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Российский президент Владимир Путин отметил госнаградами четырёх российских дипломатов.

Как говорится в тексте указа президента, орденом Дружбы награждается посол России в Республике Сенегал и Республике Гамбии по совместительству Дмитрий Кураков.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены заместитель директора четвертого европейского департамента МИД России Олег Бредихин и советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш.

Кроме того, знаком отличия «За безупречную службу» награждён посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.

Ранее Путин наградил создателя пистолета Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги»

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