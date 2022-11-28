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Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»

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Президент России Владимир Путин наградил создателя пистолета Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги», сообщает концерн «Калашников».
Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»
  • РИА Новости

«Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден «За военные заслуги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лебедев получил награду за заслуги в разработке вооружений, укреплении обороноспособности страны.

20 октября сообщалось, что МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева, который должен заменить устаревший пистолет Макарова.

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