Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»

Президент России Владимир Путин наградил создателя пистолета Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги», сообщает концерн «Калашников».

«Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден «За военные заслуги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лебедев получил награду за заслуги в разработке вооружений, укреплении обороноспособности страны.

20 октября сообщалось, что МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева, который должен заменить устаревший пистолет Макарова.