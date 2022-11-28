Узнать больше

В Подмосковье капитально отремонтировали более 60 школ по итогам 2022 года

Короткая ссылка
На совещании губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами городских округов рассказали о капитальном ремонте в 2022 году школ, который проводился по президентской программе.
В Подмосковье капитально отремонтировали более 60 школ по итогам 2022 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«По 50—60 школ капитально ремонтируем ежегодно, это президентская программа. Важно в короткий период вместе с генподрядчиком обеспечить все необходимые мероприятия. Капремонт требует особого внимательного подхода. Эту работу нужно проводить, максимально сопровождая все этапы», — заявил Воробьёв.

Всего в программу по капремонту в 2022 году вошли 67 школ. Открыто уже 62.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах построить новый спорткомплекс в СВАО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить