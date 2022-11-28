В Подмосковье капитально отремонтировали более 60 школ по итогам 2022 года

На совещании губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами городских округов рассказали о капитальном ремонте в 2022 году школ, который проводился по президентской программе.

Об этом сообщает «Радио 1».

«По 50—60 школ капитально ремонтируем ежегодно, это президентская программа. Важно в короткий период вместе с генподрядчиком обеспечить все необходимые мероприятия. Капремонт требует особого внимательного подхода. Эту работу нужно проводить, максимально сопровождая все этапы», — заявил Воробьёв.

Всего в программу по капремонту в 2022 году вошли 67 школ. Открыто уже 62.

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