В Подмосковье капитально отремонтировали более 60 школ по итогам 2022 года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
«По 50—60 школ капитально ремонтируем ежегодно, это президентская программа. Важно в короткий период вместе с генподрядчиком обеспечить все необходимые мероприятия. Капремонт требует особого внимательного подхода. Эту работу нужно проводить, максимально сопровождая все этапы», — заявил Воробьёв.
Всего в программу по капремонту в 2022 году вошли 67 школ. Открыто уже 62.
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