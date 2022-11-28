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В Удмуртии подтвердили 139 случаев коронавируса за сутки

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В Удмуртии подтвердили 139 случаев коронавируса за последние сутки.
В Удмуртии подтвердили 139 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости в регионе составил 9,31 на 100 тыс. населения.

Тем временем в Свердловской области за неделю, с 21 по 27 ноября, региональный Роспотребнадзор выявил 37,3 тыс. случаев ОРВИ, передаёт tagilcity.ru. Средний уровень заболеваемости вырос на 23,1%.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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