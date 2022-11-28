В Иркутской области зарегистрировали 131 случай коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 131 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 353 312. Вылечился 348 301 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 5048 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.