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В Тверской области выявили 14 случаев коронавируса за сутки

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В Тверской области выявили 14 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тверской области выявили 14 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 179 092. Выздоровели 175 604 жителя.

Тем временем в Челябинской области подтвердили 97 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении остаются 1299 жителей региона. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 390 343 человек.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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