В Оренбургской области зафиксировали 18 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 18 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 240 268 жителей. Вылечились 235 878 человек, в том числе 27 за минувшие 24 часа.

Тем временем власти Севастополя призвали население прививаться от гриппа, передаёт «Новый Севастополь».

«Похолодало. Наши индикаторы увеличивают заболеваемость — Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Поэтому мы будем ожидать повышения не только ковида в чистом виде, но и ОРВИ, и гриппа», — сказал вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.