В Татарстане подтвердили 74 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 74 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 190 375 жителей. Вылечились 187 398 человек, в том числе 36 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в республику доставили ещё одну партию вакцины против гриппа, передаёт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Получено 87,8 тыс. доз.

Для вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.