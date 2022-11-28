В Севастополе зарегистрировали 41 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.
Общее число заболевших в городе достигло 96 581.
Прививку от коронавируса сделали 362 317 севастопольцев, оба компонента вакцины получили 325 186.
Тем временем в Ленинградской области выявили первые случаи свиного гриппа, передают «Невские новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению.
«С 11 ноября было зарегистрировано 12 случаев гриппа, из них четыре — свиного. Причём шесть случаев гриппа зафиксировано за последнюю неделю. Все заболевшие не привиты, все госпитализированы», — отметили в комитете.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.