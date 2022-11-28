В Краснодарском крае выявили 64 случая COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае выявили 64 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 342 058 жителей. Выздоровели 330 347 человек, в том числе 64 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Свердловской области стали чаще болеть метапневмовирусом, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях и медорганизациях обследовано 114 человек: доминирует метапневмовирус. Самыми распространёнными симптомами метапневмовируса являются кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль», — заявили в ведомстве.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.