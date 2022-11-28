Школьники из Москвы выиграли четыре золотые медали на турнире по информатике

Учащиеся московских школ в составе сборной России выиграли четыре золотые медали на Международном осеннем турнире по информатике в Болгарии. Турнир был организован в формате онлайн.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«Всего в турнире приняли участие команды из 20 стран. Все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных Российской Федерации получили награды: они завоевали шесть золотых и две серебряные медали», — заявили в ведомстве.

Ранее, как сообщал телеканал «360», завоевавшие золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике школьники из Подмосковья поделились эмоциями от победы.