Косметолог Мадиева назвала стресс одной из причин раннего появления морщин

Врач-дерматолог, косметолог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Шабаги Мадиева рассказала о причинах раннего появления морщин.

«Как правило, первые морщины — мимические, и зависят они от активности мышц на лице. Так появляются морщины смеха, ярости, гусиные лапки. Но могут возникнуть и более глубокие морщины — как их ещё называют, статические, которые в спокойном состоянии не проходят», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, возраст появления морщин индивидуален — у кого-то они могут возникнуть и в 20 лет, но чаще всего появляются к 30—35 годам.

Как добавила Мадиева, среди мер профилактики — здоровый сон, правильное питание, защита от ультрафиолетового излучения.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.